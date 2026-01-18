Exposition Insoupçonnable et discrète nature Office de Tourisme Monts & Vallées Gueugnon

Exposition Insoupçonnable et discrète nature

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-02-09

L’Office de Tourisme Monts & Vallées vous propose de découvrir quelques-uns des animaux qui peuplent ou visitent le territoire de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, à travers 30 clichés pris entre 2023 et 2025 par un photographe amateur passionné de nature et de voyages, Lionel Lauprêtre. Son travail sera mis en parallèle avec les écrits publiés au XVIIIe siècle par le naturaliste Buffon, un des plus grands scientifiques de tous les temps et un des Bourguignons les plus connus dans le monde. .

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

