Exposition inspiration petits jardins et mandalas – Liverdun, 10 mai 2025 14:00, Liverdun.

Meurthe-et-Moselle

Exposition inspiration petits jardins et mandalas 6 Rue Porte Haute Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-10

2025-05-17

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-09

2025-08-23

Marie-Pierre et Sylvie vous attendent avec enthousiasme à leur exposition nommée « INSPIRATION petits jardins et mandalas ».

Chaque pièce exposée est unique et favorise le calme et la paix intérieure pour ceux qui les contemplent.

Venez découvrir ces créations dans la Cave, 6 rue Porte Haute à Liverdun, les samedis et dimanches 10 et 11 mai et 17 et 18 mai pour une édition spéciale fêtes des mères, ainsi que le samedi 12 juillet et dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet et les samedis et dimanches 26, 27 juillet, 9,10 août et 23, 24 août à l’occasion des estivales, de 14 heures à 19 heures (entrée libre).Tout public

0 EUR.

6 Rue Porte Haute

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 86 51 56 26 laristoloche.design@gmail.com

English :

Marie-Pierre and Sylvie look forward to welcoming you to their exhibition « INSPIRATION: small gardens and mandalas ».

Each piece on display is unique and promotes calm and inner peace for those who contemplate them.

Come and discover these creations in the Cave, 6 rue Porte Haute in Liverdun, on Saturdays and Sundays May 10 and 11 and May 17 and 18 for a special Mother’s Day edition, as well as on Saturday July 12 and Sunday July 13 and Monday July 14, and on Saturdays and Sundays July 26, 27, August 9, 10 and August 23, 24 for the estivales, from 2pm to 7pm (free admission).

German :

Marie-Pierre und Sylvie erwarten Sie mit Begeisterung zu ihrer Ausstellung mit dem Namen « INSPIRATION: Kleine Gärten und Mandalas ».

Jedes Ausstellungsstück ist einzigartig und fördert Ruhe und inneren Frieden bei den Betrachtern.

Entdecken Sie diese Kreationen in der Cave, 6 rue Porte Haute in Liverdun, am Samstag und Sonntag, den 10. und 11. Mai und 17. und 18. Mai für eine Sonderausgabe zum Muttertag sowie am Samstag, den 12. Juli und Sonntag, den 13. Juli und Montag, den 14. Juli und am Samstag und Sonntag, den 26. und 27. Juli, 9. und 10. August und 23. und 24. August anlässlich der Sommerfeste von 14 bis 19 Uhr (Eintritt frei).

Italiano :

Marie-Pierre e Sylvie sono liete di darvi il benvenuto alla loro mostra intitolata « INSPIRATION: piccoli giardini e mandala ».

Ogni pezzo esposto è unico e favorisce la pace e la calma interiore di chi lo contempla.

Venite a scoprire queste creazioni nella Cave, al numero 6 di rue Porte Haute a Liverdun, i sabati e le domeniche del 10 e 11 maggio e del 17 e 18 maggio per un’edizione speciale della Festa della Mamma, nonché sabato 12 e domenica 13 luglio e lunedì 14 luglio e i sabati e le domeniche del 26 e 27 luglio, del 9 e 10 agosto e del 23 e 24 agosto per le feste estive, dalle 14.00 alle 19.00 (ingresso libero).

Espanol :

Marie-Pierre y Sylvie le dan la bienvenida a su exposición titulada « INSPIRACIÓN: pequeños jardines y mandalas ».

Cada pieza expuesta es única y promueve la paz interior y la calma de quienes las contemplan.

Venga a descubrir estas creaciones en la Cueva, 6 rue Porte Haute en Liverdun, los sábados y domingos 10 y 11 de mayo y 17 y 18 de mayo para una edición especial del Día de la Madre, así como el sábado 12 de julio y el domingo 13 de julio y el lunes 14 de julio y los sábados y domingos 26, 27 de julio, 9, 10 de agosto y 23, 24 de agosto para las fiestas de verano, de 14:00 a 19:00 horas (entrada gratuita).

L’événement Exposition inspiration petits jardins et mandalas Liverdun a été mis à jour le 2025-05-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY