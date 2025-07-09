Exposition Inspirations végétales Maison du Lieutenant Servoz

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-07-09 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-07-09 2025-10-22

Dans le cadre de son nouveau thème temporaire l’ethnobotanique, la Maison du Lieutenant accueille Inspirations végétales quand la nature nourrit la création .

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 24 96 77 armand.courrioux@ccvcmb.fr

English : Exhibition: « Inspirations végétales

As part of its new temporary theme of ethnobotany, the Maison du Lieutenant is hosting « Inspirations végétales quand la nature nourrit la création ».

German : Ausstellung: « Inspirationen aus der Pflanzenwelt ».

Im Rahmen seines neuen temporären Themas Ethnobotanik beherbergt das Maison du Lieutenant « Inspirations végétales quand la nature nournir la création » (Pflanzliche Inspirationen wenn die Natur die Kreation nährt).

Italiano : Mostra: « Inspirations végétales

Nell’ambito del nuovo tema temporaneo dell’etnobotanica, la Maison du Lieutenant ospita « Inspirations végétales quand la nature nourient la création ».

Espanol : Exposición: « Inspirations végétales

En el marco de su nueva temática temporal sobre etnobotánica, la Maison du Lieutenant acoge « Inspirations végétales quand la nature nourient la création ».

