Exposition Inspirations végétales Maison du Lieutenant Servoz

Exposition Inspirations végétales

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Début : Vendredi 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-03-07 18:30:00

2026-02-11

Dans le cadre de son nouveau thème temporaire l’ethnobotanique, la Maison du Lieutenant accueille Inspirations végétales quand la nature nourrit la création .

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 24 96 77 armand.courrioux@ccvcmb.fr

English : Exhibition: Inspirations végétales

As part of its new temporary theme of ethnobotany, the Maison du Lieutenant is hosting Inspirations végétales quand la nature nourrit la création .

