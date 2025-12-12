Exposition Inspire Lucie Reverdiau au centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron

Exposition Inspire Lucie Reverdiau au centre d’art Les 3 CHA

Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-17

fin : 2026-03-15

Un paysage végétal à parcourir comme une promenade dans un univers poétique et onirique. Entre ancrage et élévation, les plantes, façonnées de branches de bouleau et de tissus d’écorce, se dressent ou flottent dans l’espace de la chapelle. Un moment immersif hors du temps, où l’imaginaire s’ouvre à chaque pas.

Vernissage le 16 janvier à 18h30 .

Centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 76 52

