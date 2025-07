Exposition INSTANT PRESENT Kaysersberg Vignoble

Exposition INSTANT PRESENT Kaysersberg Vignoble mercredi 6 août 2025.

Exposition INSTANT PRESENT

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Exposition de peintures abstraites, contemporaines, figuratives et de sculptures savamment orchestrées.

Un univers » éveil des sens »

Madame Lupori et Monsieur Albrecht vous proposent un heureux mariage de peintures abstraites, contemporaines, figuratives et de sculptures savamment orchestrées.

Un univers « éveil des sens » où chaque œuvre invite à ressentir, à voir autrement, et à se laisser porter par la diversité des formes et des émotions. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est michele.lupori@hotmail.fr

English :

Exhibition of abstract, contemporary and figurative paintings and skilfully orchestrated sculptures.

A world to awaken the senses

German :

Ausstellung von abstrakten, zeitgenössischen und figurativen Gemälden und kunstvoll orchestrierten Skulpturen.

Ein Universum « Erweckung der Sinne »

Italiano :

Una mostra di dipinti astratti, contemporanei e figurativi e di sculture sapientemente orchestrate.

Un mondo per risvegliare i sensi

Espanol :

Una exposición de pintura abstracta, contemporánea y figurativa y de esculturas hábilmente orquestadas.

Un mundo para despertar los sentidos

L’événement Exposition INSTANT PRESENT Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg