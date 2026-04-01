Exposition Instants de Pascal Robert Galerie L’Onde Courseulles-sur-Mer
Exposition Instants de Pascal Robert Galerie L’Onde Courseulles-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Exposition Instants de Pascal Robert
Galerie L’Onde 8 ter, rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-24 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Je travaille principalement le pastel tendre, sec, à l’huile ou à l’eau parfois combiné à l’acrylique
Exposition des créations de Pascal Robert.
Je travaille principalement le pastel tendre, sec, à l’huile ou à l’eau parfois combiné à l’acrylique. J’utilise autant pinceaux, brosses, coton et chiffons que mes doigts pour lisser et étirer la peinture. Je dessine également au feutre, au crayon, au fusain. Mes créations naissent du geste, de la matière, de la lumière. .
Galerie L’Onde 8 ter, rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 30 14 86 25 pascalrobert14hermanville@gmail.com
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English : Exposition Instants de Pascal Robert
I work mainly with pastels soft, dry, oil or water sometimes combined with acrylics.
L’événement Exposition Instants de Pascal Robert Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité