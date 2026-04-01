Exposition Instants de Pascal Robert Galerie L’Onde Courseulles-sur-Mer

Exposition Instants de Pascal Robert

Galerie L’Onde 8 ter, rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Je travaille principalement le pastel tendre, sec, à l’huile ou à l’eau parfois combiné à l’acrylique

Exposition des créations de Pascal Robert.

Je travaille principalement le pastel tendre, sec, à l’huile ou à l’eau parfois combiné à l’acrylique. J’utilise autant pinceaux, brosses, coton et chiffons que mes doigts pour lisser et étirer la peinture. Je dessine également au feutre, au crayon, au fusain. Mes créations naissent du geste, de la matière, de la lumière. .

Galerie L’Onde 8 ter, rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 30 14 86 25 pascalrobert14hermanville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Instants de Pascal Robert

I work mainly with pastels soft, dry, oil or water sometimes combined with acrylics.

L’événement Exposition Instants de Pascal Robert Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité