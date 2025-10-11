Exposition « Instants de vie » Guebwiller

Exposition « Instants de vie » Guebwiller samedi 11 octobre 2025.

Exposition « Instants de vie »

5 place Saint Léger Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Une vingtaine d’artistes locaux (peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, artisans d’art…) vous accueillent durant tout le week-end à la cave dîmière.

Le week-end des onze et douze octobre, Les instants de vie , vibreront d’art et d’émotion à l’intérieur de la Cave Dimière. Ce thème, traduit en œuvres inédites et surprenantes par une vingtaine de céramistes, peintres et photographes alsaciens, illuminera les pierres de ce bâtiment remarquable.

Fragiles, éphémères, planétaires, les instants de vie sont partout. On les entend, on les sent, on les voit. Ils nous apparaissent timides ou tapageurs, immobiles ou fuyants. Ils peuvent être ici et ailleurs ; au cœur d’une forêt, dans un bruissement de feuilles, un murmure floral, un battement d’ailes, à l’orée de l’hiver, au croisement d’une rue, et même au plus profond de nos chimères.

Et ce sont ces instants fugaces, qu’une vingtaine de céramistes, peintres ou photographes a su capturer. Patiemment, savamment, chacun les a glissés à l’intérieur de ses œuvres, pour révéler l’intensité inégalable, la force, l’émotion et le caractère d’un soupçon de vie, sensible et vulnérable.

Figées sur une pellicule, ou nées d’un peu de terre ou de peintures, les photographies, céramiques, aquarelles, ou peintures abstraites, seront le reflet véritable d’un style, d’une griffe s’unissant dans un foisonnement de matières et de techniques. L’espace d’un week-end, ils captiveront les regards qui trouveront dans chaque éclat d’art et de couleur, l’émergence de la vie. 0 .

5 place Saint Léger Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 14 20

English :

Around twenty local artists (painters, sculptors, ceramists, photographers, art craftsmen…) welcome you all weekend long to the Cave Dîmière.

German :

Rund zwanzig lokale Künstler (Maler, Bildhauer, Keramiker, Fotografen, Kunsthandwerker…) empfangen Sie das ganze Wochenende über im Zehntkeller.

Italiano :

Una ventina di artisti locali (pittori, scultori, ceramisti, fotografi, artigiani, ecc.) saranno presenti per tutto il fine settimana alla Cave Dîmière.

Espanol :

Una veintena de artistas locales (pintores, escultores, ceramistas, fotógrafos, artesanos, etc.) estarán presentes durante todo el fin de semana en la Cave Dîmière.

L’événement Exposition « Instants de vie » Guebwiller a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller