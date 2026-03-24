Exposition Instants de vie Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Exposition Instants de vie

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-31

Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.

Pour son exposition annuelle, le photo-club de Léognan Les Déclencheurs Souples présente des photographies aux sujets aussi variés que la personnalité de ses membres.

Vernissage le jeudi 2 avril à 18h30 à l’espace culturel Georges Brassens

Gratuit Tout public Aux horaires d’ouverture de l’ecgb

Mardi, Jeudi et Vendredi 14h00 19h00

Mercredi 9h00 12h00 ; 14h00 19h00

Samedi 9h00 12h00 ; 14h00- 18h00

Dimanche 16h00 20h00

Crédit photo d’illustration Jean-François Géraud .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : Exposition Instants de vie

L’événement Exposition Instants de vie Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme