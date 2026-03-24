Exposition Instants de vie Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Exposition Instants de vie Rue du 19 Mars 1962 Léognan mardi 31 mars 2026.
Exposition Instants de vie
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-31
Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.
Pour son exposition annuelle, le photo-club de Léognan Les Déclencheurs Souples présente des photographies aux sujets aussi variés que la personnalité de ses membres.
Vernissage le jeudi 2 avril à 18h30 à l’espace culturel Georges Brassens
Gratuit Tout public Aux horaires d’ouverture de l’ecgb
Mardi, Jeudi et Vendredi 14h00 19h00
Mercredi 9h00 12h00 ; 14h00 19h00
Samedi 9h00 12h00 ; 14h00- 18h00
Dimanche 16h00 20h00
Crédit photo d’illustration Jean-François Géraud .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : Exposition Instants de vie
L’événement Exposition Instants de vie Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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