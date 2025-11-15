Exposition Instants d’héritage Chez Cathy Aix-en-Provence

Exposition Instants d’héritage

Du 15/11 au 30/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 19h. Chez Cathy 12 rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Œuvres d’Ikram Ben Brahim.

Dans l’éclat fugace de chaque instant, une mosaïque visuelle s’éclaire et éclaire un quotidien vibrant. Les motifs et les scènes en reliefs révèlent la richesse des traditions africaines au contemporain où le présent danse avec l’héritage en soulignant la diversité des cultures et des langages. Chaque instant capté est une empreinte d’héritage et un écho de vie dans le tissu de notre identité. .

Chez Cathy 12 rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 05 48 90 ikram_benbrahim@topnet.tn

