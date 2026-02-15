Exposition Instants Suspendus Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire
Exposition Instants Suspendus Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire samedi 28 février 2026.
Exposition Instants Suspendus
Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-28
Exposition dans les caveaux de l’abbaye.
Peintre et sculptrice, Liliane Bonnaud alias LiBo, trouve son inspiration dans les petits instants de la vie évoquant douceur et poésie. .
Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@saint-georges-sur-loire.fr
English :
Exhibition in the abbey cellars.
L’événement Exposition Instants Suspendus Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages