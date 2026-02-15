Exposition Instants Suspendus Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire

Exposition Instants Suspendus

Place de l’Hôtel de Ville Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-08

Exposition dans les caveaux de l’abbaye.

Peintre et sculptrice, Liliane Bonnaud alias LiBo, trouve son inspiration dans les petits instants de la vie évoquant douceur et poésie. .

English :

Exhibition in the abbey cellars.

