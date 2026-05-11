Bordes

Exposition Instinct & matière par Virginie Ayala

Bibliothèque de Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-11

Artiste peintre née en 1980 à Pau, Virginie Ayala se révèle à la création après un parcours dans le soin et l’accompagnement, guidée par une sensibilité profonde. Depuis 2018, la peinture devient un langage essentiel, instinctif et libre.

Son travail explore deux univers l’abstraction, née du geste et de la matière, et l’art animalier, reflet du vivant.

Entre textures, fondus et regards, elle cherche à révéler l’âme, qu’elle soit humaine ou animale.

Autodidacte, elle peint dans l’instant, portée par l’intuition.

À la frontière du visible et de l’invisible, ses œuvres invitent chacun à ressentir et imaginer librement.

Vernissage le lundi 18 mai à 18h. .

Bibliothèque de Bordes Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition Instinct & matière par Virginie Ayala

L’événement Exposition Instinct & matière par Virginie Ayala Bordes a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay