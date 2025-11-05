EXPOSITION INSTRUMENT DE MUSIQUE DU MONDE Bibliothèque municipale Montlieu-la-Garde

EXPOSITION INSTRUMENT DE MUSIQUE DU MONDE

Bibliothèque municipale 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-15

2025-11-05

Instruments de musique, percussions du monde et zen-drum /
Bibliothèque municipale 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02  bibliotheque@montlieulagarde17.fr

English :

Musical instruments, world percussion and zen-drum /

German :

Musikinstrumente, Welt-Percussion und Zen-Drum /

Italiano :

Strumenti musicali, percussioni del mondo e zen-drum/

Espanol :

Instrumentos musicales, percusión del mundo y zen-drum /

