EXPOSITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE & BALLADE MUSICALE & EXPOSITION DECOUVERTES Le Plan

EXPOSITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE & BALLADE MUSICALE & EXPOSITION DECOUVERTES Le Plan dimanche 21 septembre 2025.

EXPOSITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE & BALLADE MUSICALE & EXPOSITION DECOUVERTES

PLACE DE L’ÉGLISE Le Plan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

EXPOSITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE & BALLADE MUSICALE & EXPOSITION DECOUVERTES

Journée Européenne du Patrimoine .

PLACE DE L’ÉGLISE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 17 08

English :

MUSICAL INSTRUMENTS EXHIBITION & MUSICAL WALK & DISCOVERY EXHIBITION

German :

AUSSTELLUNG MUSIKINSTRUMENTE & MUSIKALISCHE BALLADE & ENTDECKUNGSAUSSTELLUNG

Italiano :

MOSTRA DI STRUMENTI MUSICALI E MOSTRA DI SCOPERTE E PASSEGGIATE MUSICALI

Espanol :

EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y PASEO Y DESCUBRIMIENTO MUSICAL

L’événement EXPOSITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE & BALLADE MUSICALE & EXPOSITION DECOUVERTES Le Plan a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE