Exposition Intelligence Artificielle Cloyes-les-Trois-Rivières

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières
Début : 2026-03-23
fin : 2026-04-04
En lien avec l’exposition la médiathèque propose un café IA le samedi 28 mars à 17h30 (réservation conseillée).
Accès libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 mediatheque@cloyeslestroisrivieres.fr
English :
In conjunction with the exhibition, the media library is offering an IA café on Saturday March 28 at 5:30pm (reservations recommended).
