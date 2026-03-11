Exposition Intelligence Artificielle Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Intelligence Artificielle

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-03-23

fin : 2026-04-04

2026-03-23

En lien avec l’exposition la médiathèque propose un café IA le samedi 28 mars à 17h30 (réservation conseillée).

Accès libre pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 mediatheque@cloyeslestroisrivieres.fr

English :

In conjunction with the exhibition, the media library is offering an IA café on Saturday March 28 at 5:30pm (reservations recommended).

