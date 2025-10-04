Exposition : Intelligence artificielle – les enjeux Médiathèque Hélène Oudoux Massy

L’IA, déjà omniprésente dans notre quotidien, suscite espoirs et craintes. Abordant son histoire et son développement, l’exposition questionne ses implications éthiques et environnementales.

Visites commentées de l’exposition de 15h à 16h le samedi 4 octobre et le mercredi 15 octobre

Médiathèque Hélène Oudoux 13 Allée Albert Thomas 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0160110421 https://mediatheque.ville-massy.fr/

