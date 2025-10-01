Exposition Intelligence Artificielle Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Exposition sur l’Intelligence Artificielle pour fêter la science au mois d’octobre du 1er au 31 octobre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. En partenariat avec le pavillon des sciences, centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bourgogne-Franche-Comté.

Gratuit, ouvert aux adhérents et aux non adhérents. .

