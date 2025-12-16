Exposition interactive Bien dans leur genre Orbec

Exposition interactive Bien dans leur genre

Exposition interactive à la bibliothèque d’Orbec dans le cadre du Mois du Féminisme exposition interactive qui sensibilise les enfants du primaire, du collège, mais également les adultes, à la question de l’égalité entre les filles et les garçons. Entrée libre, tout public dès 6 ans. En partenariat avec la Médiathèque de l’Orne. .

Rue Charles Jobey Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 32 98 16

