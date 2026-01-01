Exposition interactive Chez Fraise Valençay
Exposition interactive Chez Fraise Valençay samedi 24 janvier 2026.
Exposition interactive Chez Fraise
Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Outil pédagogique précieux pour comprendre les enjeux de l’alimentation durable, adopter des comportements alimentaires plus responsables et découvrir les avantages de la consommation issue d’une agriculture locale. 17 ateliers, 6 panneaux
L’exposition est une invitation à manipuler, expérimenter, observer et découvrir avec des ateliers interactifs et ludiques, où petits et grands seront guidés vers le monde de l’alimentation durable. Les visiteurs seront accueillis par un animateur scientifique auquel ils pourront faire appel à tout moment .
Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 60 60 35 direction@frmjccentre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An invaluable educational tool for understanding the challenges of sustainable food, adopting more responsible eating habits and discovering the benefits of eating locally-grown produce. 17 workshops, 6 panels
L’événement Exposition interactive Chez Fraise Valençay a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pays de Valençay