Pour célébrer la première résidence de sa saison, le Street Art Parc vous propose de venir découvrir l’exposition interactive d’objets en mouvement de la Cie Emu vous emmenant dans le grand Pressoir du Château de Candes. Une résidence réunissant 9 artistes pluridisciplinaires peintres, jongleur, musicien et technicien des arts visuels.

Exposition temporaire pour une soirée exceptionnelle, à partir de 17h30 (fermeture de l’accueil à 18h30). Une installation unique d’objets Cinétiques avec mise en lumière et en musique.

Vous découvrirez également les 7 nouvelles œuvres créées dans le Street Art Parc.

Joignez-vous à un cocktail de remerciement sur la terrasse du château pour échanger avec les artistes jusqu’à 20h.

46 Route de Compostelle

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com

