Exposition interactive : Je suis détective, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Exposition interactive : Je suis détective 9 – 23 avril Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Une installation artistique et interactive dans laquelle vous menez l’enquête.

François Bournigault