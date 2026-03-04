Exposition interactive : Je suis détective, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Exposition interactive : Je suis détective, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux jeudi 9 avril 2026.
Exposition interactive : Je suis détective 9 – 23 avril Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une installation artistique et interactive dans laquelle vous menez l’enquête.
François Bournigault