1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-10-07

fin : 2025-12-06

2025-10-07

La médiathèque Airvaudais-Val-du-Thouet reçoit l’exposition interactive « La cour des contes » pur enfants et familles, à partir de 9 ans. L’exposition est visible jusqu’ 6 décembre, lors des horaires d’ouverture le mardi de 15 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 et samedi en continu,de 10 h à 17 h. Des enquêtes autour de l’animation sont proposées les mardis 21 et 28 octobre, à 16 h. Informations au 05 49 63 27 41. .

