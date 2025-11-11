Exposition interactive La Cour des contes à Airvault Airvault

1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

La Médiathèque Airvaudais-Val-du-Thouet reçoit l’exposition interactive La cour des contes , accessible pour les enfants à partir de 9 ans, sous la forme d’un conte policier. L’exposition est visible jusqu’au 6 décembre, lors des horaires d’ouverture le mardi de 15 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 et le samedi en continu, de 10 h à 17 h. Informations au 05 49 63 27 41. .

1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

