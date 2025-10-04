Exposition interactive « La cour des contes » Médiathèque Roger Sol Cressensac-Sarrazac

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Ouverture de la médiathèque pour une matinée sur le thème conte féerique. Venez découvrir des livres ainsi que l’expostion interractive La cour des contes dès 7 ans. Petit déjeuner offert.

Médiathèque Roger Sol 4 Rue du Fournil 46600 Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac 46600 Cressensac Lot Occitanie 0565326584 https://www.cressensac-sarrazac.fr/

Biblis en folie 2025