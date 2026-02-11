Exposition interactive La Cour des Contes Méru

Exposition interactive La Cour des Contes

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-25

A la médiathèque, le mois de mars sera dédié aux contes.

Pour cette occasion, venez résoudre l’enquête interactive La Cour des Contes.

Animation gratuite, tout public à partir de 7 ans.

Tu souhaites jouer les enquêteurs et explorer le pays des contes ? Inscris-toi en famille ou entre amis sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

English :

At the multimedia library, the month of March is dedicated to storytelling.

For this occasion, come and solve the interactive investigation: La Cour des Contes.

Free for all ages 7 and up.

Would you like to play detective and explore the land of fairy tales? Register with your family or friends on the media library website or by telephone on 03.44.52.34.60.

