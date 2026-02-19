Exposition interactive L’énergie à plein Lorris

Exposition interactive L’énergie à plein

Exposition interactive à partir de 6 ans L’énergie à plein 16 ateliers, 19 panneaux. Gratuit. Centre Culturel du Martroi. Mercredi 14h à 18h. Vendredi 16h00-18h30. Dimanche 10h-12h30 et 14h00-18h30 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22

Interactive exhibition L’énergie à plein

