Exposition interactive : Les animaux, l’élevage et moi Maison de l’animal Paris

Exposition interactive : Les animaux, l’élevage et moi Maison de l’animal Paris lundi 1 septembre 2025.

À l’occasion de sa semaine thématique consacrée au bien-être animal, la Maison de l’animal accueille en septembre l’exposition interactive « Les animaux, l’élevage et moi », conçue par l’association Welfarm.Cette exposition invite petits et grands à s’interroger sur la place des animaux d’élevage dans notre société. Pourquoi leur bien-être nous concerne-t-il ? Quels sont les enjeux actuels en matière d’élevage ? Et comment chacun peut agir, à son échelle ?Le parcours, à la fois scientifique et accessible, s’appuie sur des données concrètes et illustrées, espèce par espèce, pour mieux comprendre les pratiques d’élevage en France. Une expérience interactive vous permettra aussi de découvrir votre profil d’engagement et d’explorer les pistes pour améliorer concrètement la condition animale. Une exposition engagée, à découvrir en famille ou entre amis.

À la Maison de l’animal, une exposition ludique et pédagogique pour mieux comprendre la condition des animaux d’élevage… et agir pour leur bien-être.

Du lundi 01 septembre 2025 au vendredi 05 septembre 2025 :

vendredi

de 10h00 à 12h00

mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 17h00

lundi

de 12h00 à 17h00

gratuit

Accessible au public sans réservation (entrée libre).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-01T15:00:00+02:00

fin : 2025-09-05T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-01T12:00:00+02:00_2025-09-01T17:00:00+02:00;2025-09-02T10:00:00+02:00_2025-09-02T17:00:00+02:00;2025-09-03T10:00:00+02:00_2025-09-03T17:00:00+02:00;2025-09-04T10:00:00+02:00_2025-09-04T17:00:00+02:00;2025-09-05T10:00:00+02:00_2025-09-05T12:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr