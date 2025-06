Exposition interactive “Les Jeux Insolites” – Médiathèque Chauffailles 1 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

Exposition interactive “Les Jeux Insolites” Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

EXPOSITION INTERACTIVE “Les Jeux Insolites”

Un an après les Jeux Olympiques d’été qui se sont déroulés à Paris, l’exposition les Jeux Insolites revient sur ce phénomène sportif, véritable fête mondiale et chambre d’échos des évolutions sociales, politiques et économiques de ces 100 dernières années.

Pourquoi l’épreuve du tir au pigeon a-t-elle disparu ? Qui est Boughéra el-Ouafi, premier champion olympique français en marathon ? Qui a donné son nom à l’épreuve du saut en hauteur ?

A travers 6 kakémonos géants, une application sur tablette, des jeux et des contenus en réalité augmentée, elle jette sur le phénomène des Jeux un point de vue décalé , mettant en lumière des champions méconnus, des anecdotes éloquentes, des faits oubliés, pour mieux comprendre ce que sont les jeux aujourd’hui.

Du 1er Juillet au 30 Août 2025 (fermé du 11 au 17/08) à la médiathèque Quai des Mots de Chauffailles

Accès libre et gratuit.

Pour public ado /adulte .

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 58 14 95 numerique@bsb71.fr

