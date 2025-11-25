Exposition interactive Lux in Tenebris Bibliothèque-Médiathèque Thiviers
Exposition interactive Lux in Tenebris
Bibliothèque-Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Début : 2025-11-25
fin : 2026-01-22
Histoire de type enquête/thriller dans un univers médiéval avec tablette
Vous avez aimé Le nom de la rose ? Vous adorerez Lux in tenebris . Vous voilà propulsé dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier.
Mardi 14h30-18h30
Mercredi et Jeudi 9h30-12h 14h30-18h30
Vendredi 14h30-18h30
Samedi 9h-12h30 14h30-18h .
Bibliothèque-Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
