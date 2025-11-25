Exposition interactive Lux in Tenebris Bibliothèque-Médiathèque Thiviers

Exposition interactive Lux in Tenebris

Bibliothèque-Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Début : 2025-11-25

fin : 2026-01-22

2025-11-25

Histoire de type enquête/thriller dans un univers médiéval avec tablette

Vous avez aimé Le nom de la rose ? Vous adorerez Lux in tenebris . Vous voilà propulsé dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier.

Mardi 14h30-18h30

Mercredi et Jeudi 9h30-12h 14h30-18h30

Vendredi 14h30-18h30

Samedi 9h-12h30 14h30-18h .

Bibliothèque-Médiathèque 3 Espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

