Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande

Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-14

2026-02-03

Exposition interactive avec tablettes et son qui met le 7ème art et ses Bandes originales à l’honneur.

A partir de 8 ans.

Sélection d’ouvrages axés sur la science-fiction et de BO à emprunter.

Une playlist spéciale SF sera également diffusée in situ pendant la période.

Entrée libre au horaires habituels de la bibliothèque.

Informations au 05 57 46 29 70 .

+33 5 57 46 29 70 mediatheque@saintefoylagrande.fr

