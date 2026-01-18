Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande

Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET

Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande mardi 3 février 2026.

Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET

Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-03

Exposition interactive avec tablettes et son qui met le 7ème art et ses Bandes originales à l’honneur.
A partir de 8 ans.
Sélection d’ouvrages axés sur la science-fiction et de BO à emprunter.
Une playlist spéciale SF sera également diffusée in situ pendant la période.
Entrée libre au horaires habituels de la bibliothèque.
Informations au 05 57 46 29 70   .

Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 29 70  mediatheque@saintefoylagrande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET

L’événement Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-01-13 par OT du Pays Foyen