Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET Sainte-Foy-la-Grande

Exposition interactive Musique et cinéma à la bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET
Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-14
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-03
Exposition interactive avec tablettes et son qui met le 7ème art et ses Bandes originales à l’honneur.
A partir de 8 ans.
Sélection d’ouvrages axés sur la science-fiction et de BO à emprunter.
Une playlist spéciale SF sera également diffusée in situ pendant la période.
Entrée libre au horaires habituels de la bibliothèque.
Informations au 05 57 46 29 70 .
Bibliothèque municipale Suzanne CHAUMET 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 29 70 mediatheque@saintefoylagrande.fr
