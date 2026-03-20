Exposition interactive Observons les oiseaux ! Méru
Exposition interactive Observons les oiseaux ! Méru samedi 4 avril 2026.
Exposition interactive Observons les oiseaux !
21 rue Anatole France Méru Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
En avril, la médiathèque met la nature à l’honneur !
Venez visiter une exposition interactive Observons les oiseaux !
Les samedis 4, 11 et 25 avril ainsi que les mercredis 8 et 15 avril.
Deux sessions vous sont proposées
– 14h30-15h30
– 15h30-16h30
Grâce à la réalité augmentée, vous apprendrez à reconnaître les oiseaux et leur chant,
afin de pouvoir ensuite les observer dans la nature.
Animation gratuite à partir de 7 ans, sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60.
En avril, la médiathèque met la nature à l’honneur !
Venez visiter une exposition interactive Observons les oiseaux !
Les samedis 4, 11 et 25 avril ainsi que les mercredis 8 et 15 avril.
Deux sessions vous sont proposées
– 14h30-15h30
– 15h30-16h30
Grâce à la réalité augmentée, vous apprendrez à reconnaître les oiseaux et leur chant,
afin de pouvoir ensuite les observer dans la nature.
Animation gratuite à partir de 7 ans, sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60. .
21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr
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English :
In April, the multimedia library puts nature in the spotlight!
Come and visit an interactive exhibition: Birdwatching!
Saturdays April 4, 11 and 25, and Wednesdays April 8 and 15.
Two sessions are available:
– 2:30-3:30 pm
– 3:30 pm 4:30 pm
Thanks to augmented reality, you’ll learn to recognize birds and their songs,
so you can observe them in the wild.
Free activity for children aged 7 and over, with compulsory registration on the media library website or by telephone on 03.44.52.34.60.
L’événement Exposition interactive Observons les oiseaux ! Méru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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