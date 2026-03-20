Exposition interactive Observons les oiseaux ! Méru

Exposition interactive Observons les oiseaux !

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

En avril, la médiathèque met la nature à l’honneur !

Venez visiter une exposition interactive Observons les oiseaux !

Les samedis 4, 11 et 25 avril ainsi que les mercredis 8 et 15 avril.

Deux sessions vous sont proposées

– 14h30-15h30

– 15h30-16h30

Grâce à la réalité augmentée, vous apprendrez à reconnaître les oiseaux et leur chant,

afin de pouvoir ensuite les observer dans la nature.

Animation gratuite à partir de 7 ans, sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

En avril, la médiathèque met la nature à l’honneur !

Venez visiter une exposition interactive Observons les oiseaux !

Les samedis 4, 11 et 25 avril ainsi que les mercredis 8 et 15 avril.

Deux sessions vous sont proposées

– 14h30-15h30

– 15h30-16h30

Grâce à la réalité augmentée, vous apprendrez à reconnaître les oiseaux et leur chant,

afin de pouvoir ensuite les observer dans la nature.

Animation gratuite à partir de 7 ans, sur inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 03.44.52.34.60. .

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

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English :

In April, the multimedia library puts nature in the spotlight!

Come and visit an interactive exhibition: Birdwatching!

Saturdays April 4, 11 and 25, and Wednesdays April 8 and 15.

Two sessions are available:

– 2:30-3:30 pm

– 3:30 pm 4:30 pm

Thanks to augmented reality, you’ll learn to recognize birds and their songs,

so you can observe them in the wild.

Free activity for children aged 7 and over, with compulsory registration on the media library website or by telephone on 03.44.52.34.60.

L’événement Exposition interactive Observons les oiseaux ! Méru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre