Exposition interactive | « Qui a tué Blanche-neige? »

346 Avenue Léonard de Vinci Creil

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-24

Qui a tué Blanche-Neige ? Viens mener l’enquête, viens parcourir la forêt et faire la rencontre de célèbres personnages de contes comme le Chaperon rouge, l’ogre, Cendrillon ou encore le petit Poucet…

Sur inscription, pour les 7-12 ans.

Durée de la session environ 30 minutes.

Plusieurs créneaux disponibles:

– Samedi 20 septembre 15h00-15h30 / 16h00-16h30 / 17h00-17h30

– Mercredi 24 septembre 14h00-14h30 / 15h00-15h30 / 16h00-16h30 / 17h00-17h30

– Samedi 27 septembre 14h00-14h30 / 15h00-15h30 / 16h00-16h30 / 17h00-17h30

Médiathèque Jean-Pierre Besse (Quartier du Moulin)

346, avenue Léonard de Vinci 60100 CREIL

03 44 29 51 80

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .

