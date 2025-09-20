Exposition interactive – Sculptures sonores du collectif PHILéMOI Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing Cysoing

Exposition interactive – Sculptures sonores du collectif PHILéMOI Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing Nord

Tout public – Accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition interactive

Sculptures sonores du collectif PHILéMOI

Et si les sculptures se mettaient à chanter ?

Dans le parc de l’abbaye, les créations du collectif PHILéMOI invitent petits et grands à une expérience sensorielle et ludique. À la fois œuvres d’art et instruments de musique, ces sculptures sonores s’animent au moindre geste. Une touche, un mouvement… et chacun devient le musicien d’un concert inattendu.

Patrimoine

Association Bouclier bleu

L’Association Bouclier bleu œuvre pour la préservation du patrimoine culturel face aux risques. Elle sensibilise petits et grands à la fragilité de nos trésors, tout en soutenant les actions de prévention et d’intervention d’urgence. Venez découvrir comment chacun peut jouer un rôle pour protéger notre histoire partagée.

Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing 148 rue aristide Briand 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France 0320794470 https://cysoing.fr

Commentaire par Monsieur le Maire, Benjamin DUMORTIER. Parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Yao Shunyu