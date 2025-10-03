Exposition intergénérationnelle Médiathèque El Mil·lenari Toulouges

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Entre mai et novembre 2024,un projet intergénérationnel plein de vie a réuni des résidents de la Résidence Autonomie Jean Mandern (parfois accompagnés de leurs petits-enfants),des résidents de l’Ehpad Panicot,des enfants de l’école primaire et du Centre de Loisirs de Toulouges,ainsi que des séniors de la commune.

Tous se sont prêtés avec enthousiasme à un relooking original en confectionnant leur propre chapeau,avant de poser pour un shooting photo chaleureux et plein de personnalité.Ce projet a été mené avec l’accompagnement de l’association L’AIR EN TETE , au cours de six séances composées de trois ateliers chacune , animées par Valérie,de la résidence Jean Madern et Julien de l’Ehpad Panicot .

Ces ateliers ont donné naissance à de magnifiques portraits intergénérationnels,véritables témoignages de rencontres, de créativité et de complicité entre les âges.

