Exposition Internationale d’Aviculture de Saint-Pourçain sur Sioule 2026

Rue Pierre et Marie Curie Espace Communautaire Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-25 15:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

30e Salon Bien vivre à la campagne dans les locaux de la communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, à l’Espace Communautaire.

Rue Pierre et Marie Curie Espace Communautaire Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 47 40 57 vincentcheradame@live.fr

English :

30th Bien vivre à la campagne (Living well in the countryside) show at the Espace Communautaire, on the premises of the Saint-Pourçain Sioule Limagne community.

