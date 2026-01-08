Exposition internationale d’orchidées Volgelsheim
Traditionnelle exposition-vente d’orchidées. On y admirera les plus beaux spécimens de plantes exotiques rares et d’orchidées un moment à ne pas rater pour les amateurs de ces belles plantes. Producteurs français, belge, allemand. Restauration et boissons sur place. .
1 rue de la Clef de sol Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 16 50 21
