Exposition Inventaire du monde à perdre et autres collections… – Place de l’Hotel de Ville Mauléon 2 juillet 2025 07:00

Deux-Sèvres

Exposition Inventaire du monde à perdre et autres collections… Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-02

Les artistes portent un regard sensible sur la beauté éphémère et fragile du vivant qui nous entoure, à la manière d’un cabinet de curiosité. Venez découvrir l’univers singulier des collections naturalistes de l’artiste-scénographe Vanessa Jousseaume. Laissez-vous embarquer dans le monde fascinant de la nature, à la découverte des animaux et des plantes locales. Une exploration à la fois poétique et scientifique, invitant à un regard nouveau sur la faune et la flore qui nous entourent.

Les aquarelles de Stéphanie Prestavoine, précises et poétiques vous présentent une autre image sur la flore du bocage.

Enfin des pièces singulières des collections naturalistes du musée d’Agesci de Niort complètent ce cabinet de curiosité.

Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Aux horaires d’ouverture du musée. .

Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

English : Exposition Inventaire du monde à perdre et autres collections…

German : Exposition Inventaire du monde à perdre et autres collections…

Italiano :

Espanol : Exposition Inventaire du monde à perdre et autres collections…

L’événement Exposition Inventaire du monde à perdre et autres collections… Mauléon a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Bocage Bressuirais