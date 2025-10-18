Exposition inventaire du patrimoine géologique en Nouvelle Aquitaine Terres-de-Haute-Charente

Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente

La Nouvelle-Aquitaine dévoile une incroyable diversité géologique roches, failles, paysages sculptés par le temps.

Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51

English :

New Aquitaine boasts an incredible geological diversity: rocks, faults and landscapes sculpted by time.

German :

Die Nouvelle-Aquitaine enthüllt eine unglaubliche geologische Vielfalt: Felsen, Verwerfungen und Landschaften, die von der Zeit geformt wurden.

Italiano :

La Nuova Aquitania vanta un’incredibile diversità geologica, con rocce, faglie e paesaggi scolpiti dal tempo.

Espanol :

Nueva Aquitania posee una increíble diversidad geológica, con rocas, fallas y paisajes esculpidos por el tiempo.

