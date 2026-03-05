EXPOSITION INVISIBLES AURÉLIA GRITTE

Lavérune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-21

À travers une diversité de supports et de techniques issus du travail de la peinture, de la laque, de la linogravure ou du dessin d’illustration, les créations d’Aurélia Gritte prennent source aussi bien dans les courants asiatiques que dans l’art contemporain et dans la bande dessinée.

À travers une diversité de supports et de techniques issus du travail de la peinture, de la laque, de la linogravure ou du dessin d’illustration, les créations d’Aurélia Gritte prennent source aussi bien dans les courants asiatiques que dans l’art contemporain et dans la bande dessinée.

L’artiste y pose son indignation, ses révoltes aux formes chaotiques, qui s’ordonnent tout en force et en netteté .

Rien d’évident ni de choquant dans ses traitements graphiques, dont la symbolique invite le spectateur à s’interroger et à rechercher au-delà de l’effet esthétique, le message un cri d’alarme.

Le thème choisi se décline en série pour questionner, non sans dérision, l’actualité et les sujets de société, dans la conviction que ce qui importe n’est pas ce qui se fait dans l’instant, mais ce qui en reste et se laisse en héritage.

À la fois témoins et victimes des dérives de notre temps, les petites têtes fantomatiques qui s’introduisent dans ses images figurent la horde pacifique des invisibles habitant notre présent et le monde qu’il contient en germe.

Entrée libre .

Lavérune 34880 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aurélia Gritte?s creations use a variety of media and techniques, from painting and lacquer to linocuts and illustrative drawings, and take their inspiration from Asian currents, contemporary art and comic strips.

L’événement EXPOSITION INVISIBLES AURÉLIA GRITTE Lavérune a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 OT MONTPELLIER