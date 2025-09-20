Exposition « Invisibles » FRAC Bretagne Rennes

Exposition « Invisibles » FRAC Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Invisibles » 20 et 21 septembre FRAC Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans la série britannique The Invisible Man (1958), le physicien Peter Brady devient accidentellement invisible à la suite d’une expérience. Contraint de se bander le visage pour exister aux yeux des autres, il choisit pourtant d’utiliser cette disparition comme une force d’action. Moins visible, mais tout aussi agissant, il opte pour une forme d’intervention discrète, souterraine et détachée du spectaculaire.

Cette exposition prend appui sur cette idée d’une présence en creux, en écho à la notion de fugitivité développée par le poète et penseur Fred Moten. Chez lui, il ne s’agit pas d’un retrait mais du refus de se laisser capturer par les normes dominantes. La personne fugitive invente des formes de vie collectives et improvisées depuis les marges, en résistant sans se dévoiler. Être invisible, c’est parfois survivre autrement, créer depuis l’ombre, soigner depuis la périphérie.

Les invisibilités abordées ici sont aussi bien sociales que politiques ou écologiques. Elles affectent une large majorité de la population mondiale reléguée aux marges de la société et à l’arrière-plan des représentations en raison de leur genre, origine, condition sociale, santé, âge, entre autres.

Ces invisibilisations subies engendrent bien souvent un repli sur soi et parfois même une haine de l’autre. Pourtant, ne perdons jamais de vue que ce ne sont pas les différences en elles-mêmes qui alimentent les tensions à l’œuvre dans notre société contemporaine mais bien la violence diffuse d’une gouvernance politique et économique qui fragilise les solidarités, instrumentalise les diversités, et oppose les personnes pour mieux perpétuer les inégalités.

L’exposition explore les formes de disparition imposée des corps, des voix, des territoires et met en lumière ce qui persiste dans les marges : des gestes discrets, des présences fragmentaires, des récits étouffés. D’autres manières, peut-être, d’habiter le monde.

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 0299373793 http://www.fracbretagne.fr Premier né des Fonds régionaux d’art contemporain, le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère de la Culture et de la Région Bretagne. Il a pour objectifs de soutenir et promouvoir la création contemporaine, lui permettre d’être présente sur l’ensemble du territoire régional et sensibiliser les publics les plus divers à l’art d’aujourd’hui. Sa mission principale est de constituer une collection d’art contemporain, dont il assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale. La collection du Frac Bretagne est l’une des plus riches au plan national : en 2016, elle compte plus de 5 000 œuvres de plus de 600 artistes. Depuis l’origine, elle se construit avec une double volonté de cohérence et d’ouverture par la recherche d’un équilibre entre les générations – des artistes confirmés aux créateurs émergents, ainsi qu’entre les différentes scènes, locales, régionales, et internationales. Parmi les orientations de la collection, l’abstraction et les relations de l’art et du paysage tiennent une place majeure. Les artistes face à l’histoire, les différents régimes de l’image dans la création contemporaine, sont également des axes forts, de même que la volonté de constituer des ensembles monographiques conséquents, tels ceux de Iain Baxter, Raymond Hains, Gabriele Di Matteo, Tania Mouraud, Aurelie Nemours, Vera Molnar, Yvan Salomone, Malick Sidibé, Yves Trémorin, Jacques Villeglé, Didier Vermeiren. Le Frac Bretagne bénéficie en outre d’importants dépôts, notamment celui de l’oeuvre de Gilles Mahé. En 2012, le Frac Bretagne s’est installé à Rennes, dans un bâtiment signé Odile Decq doté d’espaces d’exposition, de médiation, de documentation et de conservation.

création graphique : DeValence