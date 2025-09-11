Exposition – Invisibles. La beauté dans l’ombre La Mezzanine (Bât. O) – Université Rennes 2 Rennes

Exposition – Invisibles. La beauté dans l’ombre La Mezzanine (Bât. O) – Université Rennes 2 Rennes 11 septembre – 31 octobre Entrée libre

Exposition photographique de Morgane Reboul.

À travers une série de sept portraits, Invisibles explore les peurs universelles que chacun porte en soi. Chaque image incarne une phobie, transformée en une vision esthétique et poétique. Nous pourrions d’abord être captivés par la beauté des visages, des couleurs et des textures, avant de découvrir que ces portraits révèlent des émotions plus sombres. Ce contraste entre l’apparence séduisante et la signification profonde invite à une réflexion sur nos propres angoisses, souvent cachées mais partagées.

En déballant symboliquement ces sentiments refoulés, Invisibles cherche à transformer l’effroi en une forme d’art contemplatif. Une invitation à regarder autrement ce qui nous effraie, et à trouver, dans l’ombre, une part de lumière. Car même dans l’ombre de vos peurs, une lumière attend d’émerger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T20:00:00.000+01:00

https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-invisibles-beaute-dans-lombre

La Mezzanine (Bât. O) – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine