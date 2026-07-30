Exposition Invitation Artistique Atelier 3314 Piriac-sur-Mer
samedi 8 août 2026 · Atelier 3314 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Exposition Invitation Artistique
Atelier 3314 3314 Avenue du Général de Gaulle Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Invitation artistique lors de l’exposition d’aquarelles et acryliques de Sylvie Legendre et Yves Signor où les couleurs pétillantes sont les maîtres-mots ! .
Atelier 3314 3314 Avenue du Général de Gaulle Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 79 65 75
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English :
L’événement Exposition Invitation Artistique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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