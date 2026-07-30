Exposition Invitation Artistique Atelier 3314 Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Exposition Invitation Artistique

Atelier 3314 3314 Avenue du Général de Gaulle Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Invitation artistique lors de l’exposition d’aquarelles et acryliques de Sylvie Legendre et Yves Signor où les couleurs pétillantes sont les maîtres-mots ! .

Atelier 3314 3314 Avenue du Général de Gaulle Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 79 65 75

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English :

L’événement Exposition Invitation Artistique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44