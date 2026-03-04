Exposition : Iran mon amour, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Exposition : Iran mon amour 2 avril – 27 mai Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Visite guidée de l’exposition en présence du photographe Guillaume Lafon le mercredi 15 avril à 14h30.
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine
Photographies réalisées par Guillaume Lafon.
Guillaume Lafon