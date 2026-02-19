Exposition Irlande le murmure du vent Médiathèque Riec-sur-Bélon

Exposition Irlande le murmure du vent

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-03

Exposition Irlande le murmure du vent par le collectif 3 âmes, une aventure .

3 âmes, une aventure c’est une véritable sororité tournée vers une direction commune, artistique, poétique et sensible. Nos créations sont multi-support et nos inspirations sont diverses mais notre envie de communiquer aux autres notre vision du monde transparait dans chacun de nos projets.

La thématique du voyage a de tout temps et en toutes époques inspirée les créatifs. L’ailleurs ayant cet attrait de l’inconnu et en même temps cet appel à se trouver soi même. Ici nous avons souhaité partir à la découverte de paysages magiques, d’un rapport à la nature immédiat et nous confronter à tout l’imaginaire celtique que nous projetions sur ce beau pays qu’est l’Irlande. En résulte notre propre mythologie incarnée par ces différentes femmes toutes représentatives d’une même unité féminine.

La figure de la Femme étant un élément récurent de nos démarches artistiques nous avons ici explorer les version de la femme que les paysages, les légendes et l’histoire nous inspiraient. Un dialogue entre nature et portrait où l’un peut devenir le reflet de l’autre.

Du 3 mars au 11 avril. Entrée libre aux heures d’ouverture. Dans le cadre du Festival Les Intemporelles .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

