Exposition Isabelle Douzamy, Place du General de Gaulle Matignon
Exposition Isabelle Douzamy, Place du General de Gaulle Matignon lundi 29 décembre 2025.
Exposition Isabelle Douzamy
Place du General de Gaulle Maison des Associations Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 10:00:00
fin : 2026-01-04 12:00:00
Date(s) :
2025-12-29
Exposition de peintures au pastel sec par Isabelle Douzamy Artiste Peintre .
Place du General de Gaulle Maison des Associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 20 74 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Isabelle Douzamy Matignon a été mis à jour le 2025-12-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme