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Exposition Isabelle Douzamy Rue des Volontaires Bretons Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Isabelle Douzamy Rue des Volontaires Bretons Saint-Cast-le-Guildo samedi 18 avril 2026.

Lieu : Rue des Volontaires Bretons

Adresse : Chapelle Notre Dame des Victoires

Ville : 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Isabelle Douzamy

Rue des Volontaires Bretons Chapelle Notre Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Exposition de peintures au pastel sec et fusain par Isabelle Douzamy Artiste Peintre   .

Rue des Volontaires Bretons Chapelle Notre Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 20 74 61 

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English :

L’événement Exposition Isabelle Douzamy Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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