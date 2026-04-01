Exposition Isabelle Douzamy Rue des Volontaires Bretons Saint-Cast-le-Guildo
Exposition Isabelle Douzamy Rue des Volontaires Bretons Saint-Cast-le-Guildo samedi 18 avril 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Exposition Isabelle Douzamy
Rue des Volontaires Bretons Chapelle Notre Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Exposition de peintures au pastel sec et fusain par Isabelle Douzamy Artiste Peintre .
Rue des Volontaires Bretons Chapelle Notre Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 20 74 61
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English :
L’événement Exposition Isabelle Douzamy Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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