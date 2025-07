Exposition | Issigeac dans les années 1960-1970 Photographie d’Alain Dubois Place du Palais des Évêques Issigeac

Exposition | Issigeac dans les années 1960-1970 Photographie d’Alain Dubois Place du Palais des Évêques Issigeac dimanche 10 août 2025.

Exposition | Issigeac dans les années 1960-1970 Photographie d’Alain Dubois

Place du Palais des Évêques Office de Tourisme Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-10

Alain Dubois, né dans la Maison des têtes où il a grandi et appris la plomberie, l’électricité et l’électronique, y a aussi monté son premier labo photo. Du début des années 1960 où il immortalise les tranchées de la création du réseau d’eau potable (qu’il gèrera ensuite en tant que chef fontainier) à la fin des années 1970, il prend de multiples clichés dont certains destinés à la presse (La République, Sud Ouest…). Il immortalise ainsi l’inauguration de la caserne des pompiers ou encore le départ à la retraite de Simone Grignon, la directrice de l’école. Certaines photos témoignent d’éléments architecturaux et événements aujourd’hui modifiés ou disparus.

Exposition organisée par l’association Issigeac Passion Patrimoine.

Vernissage le 17 août à 11h. .

Place du Palais des Évêques Office de Tourisme Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 48 36 13 issigeacpassionpatrimoine@gmail.com

English :

German : Exposition | Issigeac dans les années 1960-1970 Photographie d’Alain Dubois

Italiano :

Espanol : Exposition | Issigeac dans les années 1960-1970 Photographie d’Alain Dubois

L’événement Exposition | Issigeac dans les années 1960-1970 Photographie d’Alain Dubois Issigeac a été mis à jour le 2025-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides