Place Charles de Gaulle Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-31

Du 2 au 31 octobre Exposition “Itinéraire d’un auteur de BD” par Christophe Alvès à la Médiathèque La Salorge de La Guerche-de-Bretagne.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Jeudi 2 octobre 18h30 vernissage de l’exposition de Christophe Alvès dans le cadre du Festival de Bande Dessinée Bulles des Prés qui revient pour sa 18e édition à La Guerche-de-Bretagne. .

Place Charles de Gaulle Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20

