Exposition: « itinéraire d’un peintre en quête de lumière » – Charles Atamian Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Exposition: « itinéraire d’un peintre en quête de lumière » – Charles Atamian Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque Saint-Gilles-Croix-de-Vie vendredi 19 septembre 2025.

Exposition: « itinéraire d’un peintre en quête de lumière » – Charles Atamian 19 – 21 septembre Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Charles Atamian, peintre de la fin du 19e et début du 20e siècle, a scruté notre paysage et a su saisir la lumière et la retranscrire dans les scènes de plage. Ce sont d’ailleurs ces toiles qui ont révélé le talent de l’artiste et ont fait sa renommée en France et dans le monde entier.

Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque 16 rue gautté Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 La Chapelle Vendée Pays de la Loire

Charles Atamian, peintre de la fin du 19e et début du 20e siècle, a scruté notre paysage et a su saisir la lumière et la retranscrire dans les scènes de plage. Ce sont d’ailleurs ces toiles qui ont…

©VilledeSaintGillesCroixdeVie