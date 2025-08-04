Exposition Itinéraire d’une artiste auboise Bernadette Lock-Rémuson La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2026-02-06 09:00:00

fin : 2026-03-03 12:00:00

2026-02-06

Forte d’une technique éprouvée, à l’aise dans tous les registres techniques, l’artiste voyage en haute création. Du portrait saisissant jusqu’à l’aventure abstraite, chacune de ses peintures fait apparition. Riche d’une chromatique subtile et inventive, Bernadette Lock envoûte à vif l’étendue. Christian Noorbergen .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

